Аграрный фонд погасил долги перед элеваторами, перевозчиками и переработчиками зерна

Аграрный фонд полностью погасил задолженность перед зернохранилищами, перевозчиками зерна и перерабатывающими предприятиями за услуги, предоставленные в 2012 году и за 9 месяцев 2013 года, говорится в сообщении фонда.

«На счета предприятий перечислено 111 млн грн за услуги, которые были предоставлены включительно по октябрь 2013, и погашена задолженность 2012 года», - сказано в сообщении.

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При этом в ведомстве отметили, что рассчитались со всеми предприятиями, которые обеспечили надлежащее хранение закупленных сельхозкультур и предоставили документы, оформленные в соответствии с действующими требованиями.

Как сообщал УНИАН, в 2012/2013 маркетинговом году Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.

Аграрный фонд планирует провести форвардные закупки зерновых урожая 2014 года в объеме 1,2 млн тонн.