Минагропрод считает заниженными квоты для агропродукции, предусмотренные Соглашением с ЕС

Квоты на беспошлинный экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС, предусмотренные Соглашением об ассоциации, являются заниженными и не отвечают размерам украинского экспорта агропродукции.

Такое мнение высказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в интервью Первому национальному каналу.

«Те ограничения по квотам, которые мы получили, они для нас являются достаточно кабальными», - сказал Присяжнюк.

По его словам, в частности, Украина получила квоту на беспошлинную поставку кукурузы в ЕС в объеме 800 тыс. тонн в год, тогда как в прошлом году страна поставила на рынок Евросоюза 4 млн тонн этой культуры.

Соглашением об ассоциации с ЕС квота на поставку кукурузы, кукурузной муки и гранул из Украины определена на уровне 400 тыс. тонн с дальнейшим увеличением до 650 тыс. тонн.

Кроме того, министр выразил обеспокоенность тем, что дотации сельхозпроизводства в ЕС значительно выше, чем в Украине, что делает украинскую продукцию неконкурентоспособной с европейской.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 декабря, Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что условия Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в том виде, в котором Украина могла бы подписать их на саммите в Вильнюсе, создавали угрозу для функционирования аграрного сектора Украины.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

Представители аграрных ассоциаций Украины сразу же критично отнеслись к отказу от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По их мнению, ассоциированное членство Украины в ЕС дало бы толчок к развитию отечественного АПК, тогда как откладывание подписания этого документа грозит сельскому хозяйству Украины существенными потерями.