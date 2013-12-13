Россия намерена с 1 января ввести запрет на поставки лосося из Норвегии: импортеры в панике

Россельхознадзор намерен ввести с 1 января или даже ранее запрет на поставки лосося из Норвегии. Как сообщил «Известиям» помощник главы ведомства Алексей Алексеенко, инспекция Россельхознадзора оценила состояние норвежской системы контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции как крайне неудовлетворительное. Из-за этого, по его словам, на российский рынок попадала некачественная рыба.

13 декабря Россельхознадзор планирует провести закрытое совещание с участниками отрасли и заместителем руководителя ведомства Сергеем Непоклоновым, где, по данным источника «Известий», будет поднят вопрос о закрытии поставок. Как сообщил глава Рыбного союза Сергей Гудков, представители отрасли готовятся к тому, что ветеринары наложат запрет на поставки всей рыбы из этой страны.

Представители крупнейших импортеров и перерабатывающих компаний РФ, заинтересованные в поставках рыбы и морепродуктов из Норвегии, намерены попросить Россельхознадзор не накладывать полный запрет на ввоз водных биоресурсов из этой страны.

По информации участников рынка, ожидаемый рост цен на рыбу в России, в случае введения полного запрета ввоза рыбы из Норвегии, составит 20%.

В Норвежском комитете по экспорту рыбы в Россию отказались оценить возможные последствия запрета. Директор комитета Ингрид Дал Скарстейн сообщила, что ее не приглашали на закрытое заседание с отраслевиками в Россельхознадзор по данному вопросу.

"Мы знаем об этом от представителей СМИ. Тем не менее можем сообщить, что ни один из наших органов на данный момент не получал официального уведомления от российской стороны. Поэтому пока это не комментируем", - заявила госпожа Дал Скарстейн, отвечая на запрос «Известий».

Cогласно данным Норвежского комитета по экспорту рыбы, в 2012 году в Россию было продано 320 тыс. т рыбы на 820 млн евро. Из этого объема 84% приходится на охлажденную рыбу. Норвежские поставки покрывают примерно треть российского рынка. Согласно прогнозным данным Росрыболовства, в текущем году рынок лосося составит 400 тыс. т, из них 150 тыс. т - норвежская продукция.

"Основными импортерами охлажденного лосося и форели высшего сорта в Россию являются Норвегия (78%, или 139,62 тыс. т) и Чили (7%, или 12,8 тыс. т). Таким образом, запрет на ввоз норвежской рыбы в РФ может привести к существенному снижению загрузки предприятий в краткосрочном периоде. Вместе с тем в качестве альтернативных поставщиков, пусть и с меньшим объемом, могут выступить Исландия, Чили, Финляндия", - говорит партнер практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Анастасия Залуцкая.

В ноябре этого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз печени трески из Норвегии на территорию Таможенного союза, так как в этом продукте регулярно находили бактерии и гельминты. Также говорилось о возможности ограничения поставок сельди и мойвы. А в начале декабря Россельхознадзор направил письмо административному директору Государственной службы по надзору за растениями, рыбой, животными и пищевыми продуктами Норвегии Харалду Йейну с информацией о новых выявленных нарушениях. При исследовании поступивших в РФ партий мороженой сельди, охлажденной форели и лосося с семи норвежских предприятий в продукции обнаружили кишечную палочку и выявили превышение количества мезофильно-аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.