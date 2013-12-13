В России для выявления нелегальных поставок из стран ТС и Украины вводят "пищевые обыски"

Российское ветеринарное ведомство (Россельхознадзор) нашло способ борьбы с незаконным реэкспортом пищевой продукции из стран Таможенного союза (ТС) и Украины.

Как удалось выяснить «Известиям», ветслужба договорилась с Министерством внутренних дел (МВД) о проведении совместных проверок складских помещений и холодильников в регионах, куда, по оперативной информации, могут поступать нелегальные мясные и молочные продукты, а также сахар и зерновые, реэкспортированные в Россию через эти страны.

Поводом для начала «пищевых обысков» послужило выявление Россельхознадзором крупной партии говяжьих и свиных языков, страна происхождения которых и производитель неизвестны. Речь идет о нескольких десятках тонн мясных субпродуктов, оказавшихся на территории РФ без ветеринарных сопроводительных документов и представляющих потенциальную опасность для здоровья потребителей. По данным службы, речь идет в том числе и о реэкспортных поставках — когда продукция из третьих стран попадает в Россию через открытые границы участников Таможенного союза и Украины, из которой по ряду товаров у РФ предусмотрены нулевые или минимально возможные пошлины.

По имеющейся в ведомстве информации, подобные поставки осуществлялись не один раз. Ранее в отдельных субъектах РФ уже были отмечены случаи легализации говяжьих и свиных языков «неизвестного происхождения». Как отмечается в сообщении Россельхознадзора, их реализация может осуществляться в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской и Ростовской областях. В этой связи ветеринары договорились о проведении совместных с МВД проверок по выявлению данной продукции.

При этом, как отметили в пресс-службе Россельхознадзора, систему совместных проверок пищевых складов планируют применять не только по контролю за нелегальным мясом, но и для контроля за другой пищевой продукцией животного и растительного происхождения.

Участники молочной отрасли, которые регулярно жалуются в Минсельхоз на засилье реэкспортной молочной продукции, поступающей через Белоруссию и Казахстан, согласны с коллегами из мясной отрасли.

По данным НМА, объем реэкспорта мяса и мясной продукции в этом году снизился. Ранее он доходил до 20% от общего объема поставок мяса в Россию. По данным Национального союза свиноводов, только из Белоруссии в РФ ежегодно ввозится 60 тыс. т свинины, 100 тыс. т говядины, 100 тыс. т мяса птицы и 100 тыс. т готовой мясной продукции. При этом объем квоты на ввоз свинины, которую республика пыталась получить для себя в рамках ТС, последние несколько лет составляла 90 тыс. т. По оценкам экспертов, дополнительные 30 тыс. т свинины, скорее всего, являются реэкспортными объемами, которые белорусские трейдеры пытались таким образом легализовать в рамках ТС.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины проверит качество мяса, произведенного на отечественных предприятиях, в ответ на претензии Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), которое в октябре ввело ограничения на поставку в РФ продукции с трех украинских мясоперерабатывающих предприятий.

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