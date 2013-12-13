На встрече Азарова с аграриями 12 декабря присутствовали только 6 человек

На встрече премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями аграрного бизнеса в четверг, 12 декабря, в ходе которой аграрии поддержали решение правительства об отсрочке подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, присутствовали 6 человек.

Как следует из фотографий, сделанных на мероприятии, в нем участвовали министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, народный депутат от Партии регионов и собственник производителя мяса птицы «Агромарс» Евгений Сигал, владелец крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, директор Национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия им. Таирова» Вячеслав Власов, глава кондитерской компании «АВК» Валерий Кравец и председатель Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николай Фурсенко.

Как сообщал УНИАН, в четверг премьер-министр Николай Азаров на встрече с представителями агробизнеса заявил, что правительство не устраивает ряд положений Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, установление квот на экспорт сахара, отмена импортных пошлин на семена подсолнечника и отмена господдержки аграрного сектора.

В свою очередь, как отметили в пресс-службе Кабмина, представители агробизнеса заявили о поддержке решения Президента и правительства о приостановке подготовки к подписанию ассоциации.

11 декабря 16 общественных организаций, которые представляют интересы аграрного бизнеса в Украине, заявили, что считают необходимым как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включающее договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

«Аграрное бизнес-сообщество высказывается за ускорение процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли в интересах Украины, ее экономики и народа», - говорится в открытом обращении ассоциаций.