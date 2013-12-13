«Мироновский хлебопродукт» отправил в ЕС первую партию гусиной печени

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) начал поставки гусиной печени в Европейский Союз, экспортировав 430 кг этой продукции в Венгрию.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ агрохолдинга Анастасия Соботюк.

«А мы продолжаем поставки в страны ЕС! Осуществлена первая поставка печени «Фуа-гра» в Европу. Тестовая партия 430 кг вчера прошла границу и сегодня растаможена в Венгрии», - написала Соботюк.

Как сообщал УНИАН, разрешение на экспорт продукции птицеводства в страны Европейского Союза Украина получила 24 июля 2013 года. Право на поставку своей продукции в ЕС на сегодняшний день имеют три предприятия агрохолдинга МХП: Мироновская птицефабрика (охлажденная и замороженная курятина), Снятинская птицефабрика (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко» (готовые мясные продукты).

Первую поставку курятины в ЕС холдинг МХП осуществил 30 октября.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

МХП за 9 месяцев т.г. поставил на внешние рынки 84,8 тыс. тонн курятины, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.