«Мучениками» евроинтеграции власть назначила аграриев

В ходе подготовки к подписанию Соглашения с ЕС украинские власти неоднократно заявляли, что наибольшие выгоды от ассоциированного членства Украины в Евросоюзе получит сельское хозяйство. Но после «вильнюсского скандала» чиновничья риторика резко изменилась. Президент Виктор Янукович и вовсе заявил, что отказался от подписания документа чуть ли не ради спасения украинского села. Это вызвало удивление как у экспертов, так и у аграриев, которые на протяжении нескольких лет активно готовились к вхождению в Зону свободной торговли с ЕС.

«Секторально, если посмотреть на это соглашение, то наиболее уязвимый сектор экономики – это сельское хозяйство. Я абсолютно ответственно хочу сказать, что если в таком виде соглашение было бы подписано, то оно бы создало множество сложностей в аграрном секторе экономики» - это заявление, которое прозвучало как гром среди ясного неба, сделал глава государства Виктор Янукович в ходе встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Именно аграрный коллапс стал ключевым аргументом Януковича в защиту резкой смены курса во внешней политике за неделю до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Встреча Виктора Януковича с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко 10 декабря т.г.

С чего гарант сделал такой вывод, сказать сложно, учитывая тот факт, что кроме Ассоциации виноградарей и виноделов ни одна общественная организация, представляющая интересы аграрного бизнеса страны, к Президенту не обращалась с просьбой отсрочить подписание соглашения с ЕС или же внести какие-то изменения в ратифицированный документ. Более того, даже после того, как правительство временно «заморозило» евроинтеграцию, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в интервью УНИАН сказал, что поддержал решение Кабмина не потому, что ассоциированное членство Украины в ЕС грозит отечественному АПК обвалом, а потому, что этого требовали общегосударственные интересы.

«Перспективность сотрудничества Украины с ЕС в аграрной отрасли, области гармонизации стандартов и законодательства была, есть и останется. Кто может отрицать то, что повышение стандартов качества продуктов питания необходимо для продовольственной безопасности государства? …Однако есть общегосударственная экономика. Учитывая общую ситуацию, я поддержал это решение», - сказал министр.

Чудеса риторики

Сегодня, когда главным «еврострадальцем» Янукович назначил село, риторика профильного министра заметно изменилась.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк

Еще не так давно заявляющий о многомиллиардных поступлениях от поставок продукции агропромышленного комплекса в ЕС Присяжнюк все чаще начал акцентировать внимание на неконкурентоспособности отечественной продукции в сравнении с европейской, на несоразмерности дотаций и скромном объеме квот на беспошлинную поставку украинской продукции на рынок Евросоюза. К примеру, министр считает необходимым добиться отмены экспортных дотаций со стороны ЕС той сельхозпродукции, которая будет продаваться на украинском рынке.

«Нам необходимо продолжить переговоры по зоне свободной торговли и отстоять то, что мы не смогли отстоять. Во-первых, добиться того, что бы вся продукция из Евросоюза, которая идет на украинский рынок, была бездотационной, чтобы поддержка и конкуренция были равномерными», - сказал он на брифинге в Кабмине.

Заявление, конечно, красивое, но вот только 32 статья Соглашения об ассоциации гласит, что после вступления в силу документа стороны не имеют права сохранять или вводить какие бы то ни было экспортные дотации на свою сельхозпродукцию.

Что касается внутреннего субсидирования аграрного производства, которое в ЕС непомерно выше, чем в Украине, то очевидно, что сокращать его ради благосклонности украинского правительства Европа не станет.

«Я сомневаюсь, что ЕС пойдет на отмену внутренних субсидий только для Украины, потому что здесь вопрос конкурентоспособности не только с Украиной, но и вопрос глобальной конкурентоспособности фермеров ЕС», - считает генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа.

Дальше – больше. Вслед за аграрным министром тему спасения украинского АПК подхватил глава правительства Николай Азаров. На встрече с безымянными аграриями в четверг он заявил о том, что соглашение об ассоциации в нынешнем виде предполагало введение для Украины квоты на экспорт сахара в ЕС и даже отмену государственной поддержки сектора.

На встрече Азарова с аграриями 12 декабря присутствовали только 6 человек

«Например, условия имплементации соглашения для наших аграриев вводят квоту на сахар. В Венгрии, например, это привело к полному уничтожению сахарных заводов. Вы хотите, чтобы мы сделали то же самое? Мы этого не делать не будем… Я даже не хочу слышать о том, чтобы лишать аграрный сектор той небольшой государственной поддержки, которую мы оказываем», - цитирует пресс-служба Азарова (к слову, за годы работы нынешнего Кабмина число действующих сахарных заводов сократилось до 38 с 73 в 2010 году, без "помощи" ЕС).

Документ действительно предусматривает квотирование беспошлинного экспорта украинского свекловичного сахара в ЕС в объеме 20,07 тыс. тонн в год в чистом весе плюс 10 тыс. тонн других видов сахара, но соглашение также ограничивает ввоз европейского сахара в Украину на уровне 30 тыс. тонн в год (Украина полностью обеспечивает себя сахаром собственного производства: при потреблении 1,8 млн тонн его предложение на рынке составляет порядка 2 млн тонн и больше). Что же касается отмены государственной поддержки АПК, то понять смысл этих слов и найти им документальное подтверждение в соглашении непросто.

«Мученики» против

Вместе с тем, заявление президента и его эхо, льющееся из уст министров, аграрии встретили с недоумением. На следующий день после «круглого стола» четырех президентов 16 аграрных ассоциаций выступили с открытым обращением, в котором высказались за скорейшее подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К слову, членами этих ассоциаций являются крупнейшие отечественные аграрные холдинги, возглавляемые героями рейтингов Forbes. Это и «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, и «Кернел» Андрея Веревского, и «Нибулон» Алексея Вадатурского, и многие-многие другие.

Так вот, по их мнению, условия парафированного соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС являются выгодными для отечественного аграрного сектора.

«По данным аналитиков, потенциал увеличения экспорта в ЕС в случае подписания соглашения о свободной торговле составит не менее 1-1,2 млрд долларов США… Например, только за счет беспошлинного экспорта зерна в ЕС в рамках расширенных квот аграрии могут дополнительно получить рост доходов на сумму около 180 млн евро ежегодно», - сказано в обращении.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что условия соглашения оставляют за Украиной право введения импортных квот и/или частичного снижения действующих пошлин для наиболее уязвимых товарных позиций, таких как мясо, сахар, определенный ряд молочной продукции.

Таким образом, в ассоциациях не видят катастрофических угроз для аграрного сектора Украины в условия зоны свободной торговли с ЕС. Более того, аграрии уверены, что, во-первых, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС будет способствовать дальнейшему укреплению экономических связей, торговли и росту инвестиций между Украиной и ЕС. Во-вторых, даст толчок развитию отечественного аграрного сектора, ведь в условиях ужесточающейся конкуренции производителям нужно будет производить все более и более качественный товар. И, в-третьих, это создаст предпосылки для макроэкономической стабильности, открытия новых рынков сбыта украинской сельхозпродукции, обеспечения дополнительных инвестиций в АПК Украины, развития среднего и малого бизнеса на селе.

«Для нас очевидно, что подписание соглашения означает уникальный шанс, который нельзя терять при любых условиях», - резюмируют в своем обращении общественные организации.

Исходя из этого, эксперты не могут объяснить с логической точки зрения, почему вдруг власть хором начала петь о несостоятельности украинского АПК в условиях зоны свободной торговли с ЕС. Ведь, по их словам, за годы обсуждения этого вопроса проходили десятки переговоров бизнес-ассоциаций и с Минагропродом, и с Минэкономразвития об имплементации соглашения, в результате которых большинство предложений общественных организаций было учтено.

«Наверное, президент встал не с той ноги. Мне трудно понять и проанализировать его поведение, оно не адекватно ситуации», - считает президент Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван Томич.

«Я не знаю, какие могли быть объективные причины заявления Президента», - подтверждает мнение коллеги Владимир Лапа.

Нет худо без добра

Несмотря на то, что аграрные ассоциации монолитно выступили за подписание соглашения об ассоциации, сладко после вступления в силу этого документа будет не всем. Тогда как зерновики, в чьей продукции Европа очень заинтересована, получат возможность беспошлинно поставлять 950 тыс. тонн пшеницы и 400 тыс. тонн кукурузы ежегодно при отсутствии конкурентов внутри страны, производителям животноводческой продукции придется хорошо попотеть, чтобы защитить свой рынок. Дело в том, что конкурировать с европейскими украинское молоко и мясо не могут ни по цене, ни по качеству. Отвоевать потребителя украинский производитель не может, в первую очередь, из-за высокой себестоимости продукции. К примеру, закупочная цена на молоко сегодня в стране является чуть ли не самой высокой в Европе и достигает 5 грн/л. В результате, на полках супермаркетов появляются куда более дорогие, чем в ЕС, сыры, кефиры, масло, сметана. При этом дороговизна в этом случае не означает качество. Большое количество отечественных ферм развивается экстенсивным путем, руководствуясь стандартами Советского Союза. И если украинцы такую продукцию потребляют, то в ЕС ее, несмотря на определение квот, в ближайшие годы не пустят.

«Мы открываем у себя в Украине рынок дешевых товаров из ЕС, но, в свою очередь, мы теряем как внутренний рынок, так и не получаем доступа на внешние рынки ЕС. И мы попадаем в ситуацию, когда открываем рынок для импорта, но оставляем своего производителя без рынка сбыта», - сказал УНИАН генеральный директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко.

К чему приведет такой сценарий, догадаться несложно: сокращение объемов производства, поголовья скота, а следом и потеря рабочих мест, деградация села и т.д. Однако, по словам Бабенко, патовой эту ситуацию считать не стоит. Более того, эксперт уверен, что экспансия европейских молочки и мяса на украинский рынок, наконец-то, разбудит отечественных производителей и заставит их искать пути рационализации бизнеса. Обостренная конкуренция заставит их заняться повышением эффективности производства, тогда как сейчас непомерно высокие закупочные цены на сырое молоко в условиях его дефицита позволяют без особых усилий получать хоть какую-то прибыль.

«Высокая цена расслабляет. Сегодня хозяйства не думают о том, как им себестоимость вернуть к норме», - уверен Бабенко.

Но даже если проблемы на внутреннем рынке украинским животноводам удастся решить путем интенсивной модернизации и приведения качества продукции к мировым стандартам, то проблемы с экспортом решить будет куда сложнее. Европейский рынок с его обеспеченным покупателем выглядит очень заманчиво, но только получить право поставлять туда свою продукцию - задача не из легких. На сегодняшний день экспортировать в ЕС из всего ассортимента животноводческой продукции Украина имеет право только мясо птицы. И то не все птицеводческие компании, а только четыре предприятия, входящие в два холдинга. При этом сертификацию «Мироновский хлебопродукт» и «Агромарс» проходили около четырех лет.

С другой стороны, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС грозит Украине ухудшением торговых отношений с Таможенным союзом, что для животноводов означает потерю основного рынка сбыта. К примеру, около 80% экспорта украинских сыров приходится на Россию, поэтому каждая торговая война оборачивается для сыроваров серьезными проблемами. Исходя из этого, отечественные молочники, признавая перспективность европейского рынка, очень надеются на сохранения статус-кво в торговле с Россией.

«Мы приветствуем подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Если для нас откроется рынок Европейского Союза, на что мы надеемся, то это, конечно, - стратегическая возможность для компании. И это - хорошо. Но одновременно терять старые рынки нам тоже не хочется. Поэтому думать нужно над тем, как нам получить рынок Евросоюза и не потерять уже имеющиеся. В рамках нормальных экономических отношений это возможно», - поясняет руководитель службы по связям с инвесторами одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине группы «Милкиленд» Сергей Трифонов.

Действительно, в рамках нормальных экономических отношений проблем бы не возникло.

Яна Брензей (УНИАН)