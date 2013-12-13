Азаров: Соглашение с ЕС привело бы к уничтожению индивидуальных хозяйств на селе

Подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в нынешнем его виде привело бы к уничтожению индивидуальных хозяйств на селе, так как они не могут пока перестроиться на нормы ЕС.

Об этом в ходе общенационального круглого стола «Объединим Украину» заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Давайте вспомним, что сегодня в Украине более 9 миллионов индивидуальных хозяйств. Большинство этих хозяйств не смогут перейти на стандарты Европейского Союза. Попросту говоря, ведение своего индивидуального хозяйства придется прекратить», – сказал Азаров.

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Премьер подчеркнул, что условиями Соглашения об ассоциации, в частности, запрещается подворный забой скота и продажа мясомолочной продукции, что только ухудшит экономическое положение украинского села. Кроме того, для имплементации этого документа необходимо создать систему по закупке и хранению сельхозпродукции, а также внедрить государственную систему контроля продукции, чего в Украине еще не сделано.

«Что из этого следует? Только одно – мы рискуем потерять все индивидуальное хозяйство на селе», – сказал Азаров.

Кроме того, глава правительства указал на небольшой объем квот на беспошлинную поставку украинской продукции в ЕС. «На ключевой украинский товар – пшеницу квота составляет всего 1 миллион тонн, на курятину – 20 тысяч тонн», – сказал Азаров.

Премьер-министр также выразил несогласие с тем, что Соглашение об ассоциации предусматривает отмену экспортных пошлин на подсолнечник, что, по его мнению, приведет к его массовому вывозу из страны.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что условия Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в том виде, в котором Украина могла бы подписать их на саммите в Вильнюсе, создавали угрозу для функционирования аграрного сектора Украины.

11 декабря в ответ на заявление Президента 16 общественных организаций, которые представляют интересы аграрного бизнеса в Украине, заявили, что считают необходимым как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включающее договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.