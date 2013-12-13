Украина с начала маркетингового года экспортировала 15,9 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) к 13 декабря поставили на внешние рынки 15,9 млн тонн зерновых, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы на указанную дату составил 6,33 млн тонн, из которых 5,08 млн тонн приходится на продовольственную и 1,25 млн тонн - на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 13 декабря составил 1,98 млн тонн, кукурузы – почти 7,45 млн тонн.

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Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 2,4 млн тонн, в частности, поставки рапса – 1,9 млн тонн, сои – 0,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2013 году составил 63,4 млн тонн в бункерном весе.

Министерство прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.