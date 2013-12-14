В воскресенье будет облачно, без существенных осадков

В воскресенье, 15 декабря, в Украине удержится облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западной части местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью 5-10°, на Левобережье местами 13-15° мороза, днем 0-5° мороза, в Крыму и на юге Одесской области 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 5-10° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.