Россия заморозила 76% поставок мясной продукции из Парагвая
09:12, 16 декабря 2013Агро
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Россия заморозила 76% поставок мясной продукции из Парагвая.
Сообщается, что это связано с обнаружением бактерий в контейнерах поставщиков мяса.
По предварительной информации, ограничения вводятся сроком на 60 дней.
В то же время Россельхознадзор пока никак не прокомментировал данную информацию, передает «Газета.Ru».
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