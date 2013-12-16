Россия заморозила 76% поставок мясной продукции из Парагвая.

Сообщается, что это связано с обнаружением бактерий в контейнерах поставщиков мяса.

По предварительной информации, ограничения вводятся сроком на 60 дней.

В то же время Россельхознадзор пока никак не прокомментировал данную информацию, передает «Газета.Ru».

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