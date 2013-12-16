Украинские виноделы планируют в 2014 году увеличить долю вин в импорте России до 15%

Крупные украинские винодельческие компании заинтересованы в увеличении продаж своей продукции на рынке Российской Федерации и в 2014 году и планируют увеличить долю украинских вин в импорте России, как минимум, до 15%.

Об этом в ходе презентации-дегустации вин и коньяков Украины в Посольстве Украины в России заявил генеральный директор Украинского бюро винограда и вина Игорь Николин.

"Украинские вина в России всегда пользовались немалым интересом. К примеру, вкус крымских вин до сих пор там высоко ценится" - сказал он.

По словам Николина, на сегодняшний день около 90% внешних поставок украинских вин приходится на Россию, однако, учитывая высокий уровень спроса на продукцию из Украины в РФ, отечественные виноделы заинтересованы в увеличении экспорта.

Кроме того, в ходе презентации представители украинских торговых марок «Колонист» и «Таврия» провели переговоры с российскими импортерами о поставках новых вин на рынок России и расширении продаж украинских коньяков.

Сотрудники Посольств Украины и РФ в свою очередь подтвердили готовность поддерживать продвижение украинской продукции на российский рынок.

Справка УНИАН. По данным российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "Цифра", доля украинских вин в импорте России до 2013 года, когда широко предпринимались ограничения товарных поставок из Украины, постоянно росла: в 2010 году она составляла 5%, в 2011 году - 6%, в 2012 году - почти 14%.