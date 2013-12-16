Россельхознадзор может запретить ввоз группы товаров "высокого риска" из Австралии

Россельхознадзор выявил в говядине, поставляемой из Австралии, стимулятор роста мышечной ткани тренболон, использование которого запрещено в России и Таможенном союзе.

Как сообщил ИТАР-ТАСС представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, в ближайшую неделю-две ведомство может принять решение о введении запрета на ввоз в Россию из Австралии группы товаров "высокого риска". По его словам, поставки с одного из австралийских предприятий уже запрещены.

Кроме того, в настоящее время Россельхознадзор расширяет круг исследований поступающей в Россию из Австралии продукции, а также ждет от ветслужбы этой страны дополнительную информацию, которая могла бы подтвердить обоснованность выдаваемых ею гарантий безопасности на поставляемое в Россию мясо, прежде всего говядины.

Как сообщалось, год назад Россельхознадзор ввел ряд ограничений на поставку мяса в РФ из некоторых стран, в том числе из США из-за использования другого стимулятора роста - рактопамина. Австралия является одним из крупнейших поставщиков говядины в РФ. Сейчас в список предприятий- экспортеров этого мяса в Россию входит 47 компаний.

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