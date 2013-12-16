Запасы зерна в Украине выросли на 29%

Запасы зерна на сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых, к 1 декабря 2013 года составили 27,6 млн тонн, что на 29% больше, чем к аналогичной дате 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы к 1 декабря составили 8,2 млн тонн, ячменя – 2,1 млн тонн, кукурузы – 15,6 млн тонн, ржи – 0,4 млн тонн.

Непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях к указанной дате на хранении находилось 15,3 млн тонн зерна, что на 43% больше, чем годом ранее. Из них 4,7 млн тонн приходятся на пшеницу, 1,6 млн тонн – на ячмень, 7,8 млн тонн – на кукурузу и 0,2 млн тонн – на рожь.

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В Госстате также сообщили, что запасы семян подсолнечника к 1 декабря 2013 года по сравнению с аналогичной датой 2012 года выросли на 51% - до 7,3 млн тонн, из которых на аграрных предприятиях находилось 3,5 млн тонн (на 61% больше, чем годом ранее), а на предприятиях, занимающихся переработкой и хранением, – 3,8 млн тонн (24%)

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2013 году составил 63,4 млн тонн в бункерном весе, что стало рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда страна собрала 56,7 млн тонн зерновых.