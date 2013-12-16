Украина уже собрала 63,5 млн тонн зерновых

Украинские аграрии к 16 декабря собрали 63,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, обмолотив 15,78 млн га, или 99,7% посевных площадей, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране составила 40,3 ц/га против 31,8 ц/га на 16 декабря 2012 года.

На сегодняшний день в Украине продолжается уборка кукурузы, которая убрана на площади 4,8 млн га (99% от прогноза), в результате чего намолочено 29,9 млн тонн при урожайности 62,3 ц/га (в 2012 году – 46,9 ц/га).

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн – на ячмень. Урожай зерновых в 2013 году Минагропрод оценивает в 61,5 млн тонн в чистом весе, что станет рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда было собрано 56,7 млн тонн зерновых.