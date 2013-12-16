Цена на пшеницу упала до рекордного уровня с июня 2012 года

Цена на пшеницу упала до минимума с июня 2012 года на фоне снижения погодных рисков в США, крупнейшем экспортере этого вида зерновых, что, в свою очередь, усилило ожидания рекордного урожая пшеницы во всем мире по итогам текущего года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Фьючерсный контракт на пшеницу с поставкой в марте 2014 года подешевел на 0,5%, до 6,2575 долл. за бушель (около 35-36 л).

Снижение цен на пшеницу в текущем году составило уже 20% на фоне роста мирового производства до исторического максимума 711,42 млн метрических тонн, следует из данных Министерства сельского хозяйства США.

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