«Милкиленд-Украина» начал экспорт сыра в Туркменистан

Компания «Милкиленд-Украина», входящая в состав крупного производителя молочной продукции группы «Милкиленд» с активами в Украине, России и Польше, начал поставки сыров в Туркменистан, говорится в сообщении компании.

Контракт сроком до 31 декабря 2014 года с туркменским покупателем на общую сумму 2 млн. долл. «Милкиленд-Украина» заключила в ноябре.

По словам директора украинской компании Владимира Гонтара, в 2014 году «Милкиленд» планирует занять 10% туркменского рынка сыра.

«Опираясь на оценку этой компанией объема рынка сыров Туркменистана в 2 тыс. тонн в 2013 году, в случае успешного развития бизнеса в этой стране, мы рассчитываем завоевать до 10% туркменского рынка сыров в следующем году», - приводятся в сообщении слова Гонтара.

Как сообщал УНИАН, группа «Милкиленд» с 2014 года намерена начать экспорт сыров с принадлежащего ей польского завода «Островия» в Российскую Федерацию.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В 2010 году компания Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавской бирже 22% акций за 80 млн долл.