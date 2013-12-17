Россия запретила поставки мяса трем немецким компаниям

Россельхознадзор с 17 декабря вводит ограничения на ввоз мяса и мясной продукции с трех предприятий из Германии. Ранее при проверке ветеринарных сертификатов на партию свинины, прибывшей из Нижней Саксонии, выяснилось, что сведений о них в базе данных ветслужбы Германии нет, передает Русская служба Би-би-си.

"Мы просили германских коллег до пятницы, 13 декабря, представить разъяснения по поводу попытки контрабанды партии мяса, но ничего сделано не было, поэтому мы принимаем решение об ограничении ввоза продукции с трех предприятий, которые, согласно имеющимся документам, участвовали в контрабандной цепочке", - сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Получается, что из ЕС к нам направляется продукция, за которую никто не отвечает, три машины с грузом спокойно проехали пол-Европы", - сказал Данкверт.

По его словам, этот вопрос обсуждался в понедельник на переговорах в Брюсселе с заместителем генерального директора генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и защите потребителей Ладиславом Мико.