Аграрный фонд намерен увеличить авансовый платеж по форвардным контрактам

Аграрный фонд весной следующего года при заключении форвардных контрактов на закупку зерновых урожая 2014 года будет выплачивать авансовый платеж в размере 70% от стоимости договора, рассчитанной на основе минимальной интервенционной цены для определенной культуры, говорится в сообщении ведомства.

Что касается уже заключенных контрактов, по условиям которых авансовый платеж составляет 50% от суммы, то фонд может выплатить еще 20% от стоимости контракта по результатам весеннего осмотра посевов озимых.

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При этом в ведомстве напомнили, что окончательный расчет с аграриями за поставленное зерно будет происходить на основе рыночных цен, индикатором которых будут средневзвешенные цены равновесия (фиксинга) по результатам трех последних торговых сессий на организованном аграрном рынке на момент поставки зерна за вычетом фиксированной скидки и выплаченных авансовых платежей.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд планирует провести форвардные закупки зерновых урожая 2014 года в объеме 1,2 млн тонн.

В 2012/2013 маркетинговом году Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.