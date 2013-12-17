Производство мяса птицы выросло на 5,5%

Производство свежего или охлажденного мяса птицы в Украине в январе-ноябре 2013 года выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 661 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре украинские птицеводы поставили на рынки 61,9 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса птицы, что на 8% превышает результаты ноября 2012 года, но на 2,7% меньше показателей октября текущего года.

При этом производство замороженного мяса птицы за 11 месяцев этого года превысило аналогичные показатели 2012 года на 98% и составило 124 тыс. тонн, из которых 12,7 тыс. тонн было произведено в ноябре, что на 22% больше, чем в ноябре 2012 года, однако на 9% ниже октябрьских показателей 2013 года.

Объем производства свежей или охлажденной свинины в январе-ноябре этого года увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 187 тыс. тонн. В ноябре производство свежей или охлажденной свинины составило 18,3 тыс. тонн, что на 22,2% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 9% превышает результат октября текущего года.

Вместе с тем, производство замороженной свинины по результатам 11 месяцев 2013 года сократилось на 24,6% по сравнению с 11 месяцами 2012 года - до 9,4 тыс. тонн. При этом в ноябре было произведено 0,8 тыс. тонн, что на 17% больше, чем в ноябре 2012 года, но на 23,7% ниже показателей октября 2013 года.

Также сообщается, что за отчетный период текущего года объем производства свежей или охлажденной говядины уменьшился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 51,4 тыс. тонн. В ноябре производство данной продукции составило 4,6 тыс. тонн, что на 3,9% уступает ноябрьским показателям прошлого года и на 12,7% меньше, чем в октябре 2013 года.

Объем производства замороженной говядины в январе-ноябре текущего года увеличился на 69,6% по сравнению с 11 месяцами прошлого года - до 23 тыс. тонн. При этом в ноябре объем производства замороженной говядины составил 2,7 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель ноября 2012 года на 68,9%, но на 11,9% меньше, чем в октябре текущего года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).