Производство молока в Украине выросло на 3,5%

Производство жидкого молока в Украине в январе-ноябре 2013 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,5% - до 872 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре Украина произвела 75,9 тыс. тонн молока, что на 7,6% больше, чем в ноябре 2012 года, но на 6,9% меньше, чем в октябре текущего года.

Производство сливочного масла за 11 месяцев составило 85,4 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в ноябре было произведено 6,3 тыс. тонн этой продукции, что на 21,3% больше, чем в ноябре прошлого года, однако на 20,9% ниже октябрьского показателя текущего года.

Объем производства спредов и жировых смесей по итогам января-ноября 2013 года увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 48,6 тыс. тонн. В частности, в ноябре было произведено 5,3 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 2,4% меньше, чем в ноябре 2012 года, но на 6,7% превышает результаты октября текущего года.

Также сообщается, что за 11 месяцев 2013 года в Украине было произведено 75,8 тыс. тонн свежего неферментированного сыра (в т.ч. сырной сыворотки и кисломолочного творога), что на 5,7% превышает объемы производства данной продукции за аналогичный период 2012 года. При этом производство сыра в ноябре составило 7,4 тыс. тонн, что на 8% больше, чем годом ранее, и на 2,4% больше, чем в октябре 2013 года.

Производство жирных сыров за указанный период сократилось по сравнению с январем-ноябрем прошлого года на 1,4% - до 152 тыс. тонн. При этом в ноябре объем производства жирных сыров составил 12,2 тыс. тонн, что на 8,8% меньше, чем в ноябре 2012 года, и на 16,5% уступает показателям октября текущего года.

Кроме того, за 11 месяцев 2013 года произведено 479 тыс. тонн йогуртов и другого ферментированного или сквашенного молока и сливок, что на 6,6% больше, чем в январе-ноябре прошлого года. При этом в прошлом месяце объем производства данной продукции составил 40,4 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в ноябре 2012 года, и на 1,9% превышает результаты октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% - до 486 тыс. тонн.