Производство подсолнечного масла в Украине сократилось на 12,5%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-ноябре 2013 года составило 2,9 млн тонн, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре объем производства подсолнечного масла составил 379 тыс. тонн, что на 11,3% больше, чем в ноябре 2012 года, но на 4,1% уступает показателю октября текущего года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

По данным Госстата, в первом полугодии 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,6 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.