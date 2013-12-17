Производство хлеба в Украине сократилось на 7,8%

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-ноябре 2013 года составило 1,38 млн тонн, что на 7,8% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, объем производства данной продукции в ноябре составил 122 тыс. тонн, что на 8,3% меньше, чем в ноябре 2012 года и на 3,9% меньше показателей октября текущего года.

Как сообщал УНИАН, производство хлебобулочных изделий в Украине в 2012 году снизилось до 1,6 млн тонн, что на 5,3% меньше объема производства в 2011 году.