Производство пива в Украине сократилось на 7,7%

Украинские пивовары в январе-ноябре 2013 года произвели 256 млн декалитров пива, что на 7,7% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Объем производства пива в ноябре 2013 года составил 17,1 тыс. тонн, что на 10,1% меньше, чем в ноябре 2012 года, и на 22,8% уступает показателям октября текущего года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине в 2012 году производство пива солодового, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%, сократилось по сравнению с 2011 годом на 1,5% - до 300 млн декалитров.

Профильная ассоциация “Укрпиво” прогнозирует, что производство пива в Украине в 2013 году сократится не менее чем на 10% по сравнению с прошлым годом, или до 270 млн дал.