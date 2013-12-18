В России введут новые правила подтверждения безопасности мяса

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает изменить процедуру нанесения ветеринарами клейма на мясо, признанное безопасным и годным для употребления в пищу.

К свободной реализации будет допущено мясо, получившее на бойне клеймо овальной формы. Мясо с отметками другой формы к реализации не допустят. Таким образом, получить доступ на рынок производители мясного сырья смогут только через бойни, где работают представители Россельхознадзора. Последние же рассчитывают исключить из процедуры подтверждения качества продукта лаборатории на рынках, через которые легализуется контрафактное мясо, пишут "Известия".

Как рассказали «Известиям» в департаменте животноводства Минсельхоза, изменения в действующие правила клеймения мяса и других продуктов убоя потребовались в связи с устареванием действующих. В министерстве пояснили, что они содержат много противоречивых требований, которые, с одной стороны, обязывают добросовестных производителей проходить дублирующие друг друга экспертизы, с другой — дают возможность недобросовестным игрокам, не прошедшим сертификацию на месте убоя, фактически легализовать продукт в лаборатории на любом рынке.

Сейчас на территории России имеют хождение несколько видов клейм, которые различаются по форме (овальное и прямоугольное. — «Известия»).

Эксперты и участники рынка предложенное Минсельхозом нововведение оценивают неоднозначно.

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