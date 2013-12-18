Депутат от ПР предлагает повысить акциз на алкоголь

Народный депутат от Партии регионов Валерий Омельченко предлагает Верховной Раде повысить акцизы на крепкие вина, вермуты, шампанское, сидр, этиловый спирт, при этом сохранив акциз на прежнем уровне для пива и натурального виноградного вина.

Об этом говорится в законопроекте №3737-1, зарегистрированном в парламенте 17 декабря.

Согласно документу, акцизы на крепкие вина и вермуты автор законопроекта предлагает повысить до 2,89 грн/литр с 2,51 грн, на игристые вина - до 4,15 грн с 3,65 грн/литр, на спирт этиловый - до 56,2 грн/литр с 49,49 грн/литр.

Ставки акциза на сидр и перри депутат предлагает установить в зависимости от содержания спирта. В частности, акциз на данную продукцию без спирта составит 0,56 грн/литр против 0,5 грн/литр, с содержанием спирта – 56,2 грн/литр 100% спирта вместо 49,49 грн/литр.

При этом акцизы на натуральные вина должны сохраниться на уровне 0,01 грн/литр, а на пиво – 0,87 грн/литр.

Кроме того, на другие алкогольные напитки, которые содержат спирт, депутат предлагает установить акциз на уровне 74,24 грн/литр 100% спирта.

Как сообщал УНИАН, ранее в парламенте были зарегистрированы законопроекты, предусматривающие повышение с 2014 года акцизов на пиво, водку, слабоалкогольные напитки, вино и сигареты.

Кроме того, рабочая группа при парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики подготовила пакет поправок в законодательство, которые предусматривают новую акцизную политику в государстве - умеренное повышение акцизов с 2014 года.