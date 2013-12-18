В Раде предлагают увеличить в 1,5 раза минимальный размер арендной платы за землю

Народный депутат Украины Валерий Омельченко (фракция Партии регионов) предлагает Верховной Раде увеличить минимальный размер годовой арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения в Украине в 1,5 раза с 1 января 2014 года.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №3757-1, зарегистрированном в Верховной Раде 17 декабря 2013 г.

Законопроектом предлагается установить, что размер арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения в Украине должен составлять не меньше, чем ставка земельного налога, увеличенная в 1,5 раза, в то время как согласно нынешнему законодательству минимальная стоимость аренды земель сельскохозяйственного назначения соответствует размеру земельного налога.

Помимо этого, законопроектом предлагается отменить мораторий на индексацию нормативно-денежной оценки сельхозугодий.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, минимальная сумма годовой арендной платы за сельхозземлю соответствует размеру земельного налога, который в свою очередь определяется исходя из нормативно-денежной оценки земли: ставка налога для пашни, сенокосов и пастбищ составляет 0,1% от нормативно-денежной оценки за 1 га, многолетних насаждений – 0,03%.