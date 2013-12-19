Казахстан с начала маркетингового года отгрузил на экспорт 4 млн тонн зерна

Казахстан, входящий в число крупнейших мировых экспортеров зерновых, отгрузил на экспорт 4 миллиона тонн зерна с начала маркетингового года (с 1 июля 2013 года), сообщил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Муслим Умирьяев журналистам в четверг, 19 декабря, в кулуарах заседания правительства, передает РИА Новости.

"Четыре миллиона тонн на сегодняшнюю дату, 19 декабря, (с начала маркетингового года). Динамика (отгрузки) в этом году выше и ценовая конъюнктура достаточно благоприятная", - сказал он.

Казахстан планируется отгрузить на экспорт 9-10 миллионов тонн в 2013-2014 маркетинговом году.

Как сообщал УНИАН, Казахстан завершил уборочную, собрав, по предварительным данным, почти 21 миллион тонн зерна в валовом весе.

Читайте также:

Украина с начала маркетингового года экспортировала 12,8 млн тонн зерновых