Кабмин предлагает продлить действие нулевого НДС при операциях с зерном на 2014 год

Кабинет министров Украины предлагает продлить на следующий год норму, предусматривающую освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при операциях с зерновыми и техническими культурами, ломом черных металлов, кожей и древесиной. Это предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2014 год, одобренном на заседании правительства 18 декабря.

«Учтены нормы Налогового кодекса Украины, которые будут иметь влияние на возмещение НДС налогоплательщикам, в частности продление действия нормы относительно освобождения от налогообложения операций по поставке зерновых и технических культур, лома черных металлов, шкур и древесины», - сказано в пояснительной записке к госбюджету, опубликованной на сайте Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, нулевой НДС для операций с зерном действует с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам. Согласно действующему законодательству, нулевой НДС действует до 1 января 2014 года.

На протяжении года аграрные ассоциации неоднократно выступали с просьбой к властям вернуть НДС при экспортных операциях с зерном, заявляя о том, что отсрочка возврата этого налога аграриям может расцениваться как препятствование свободной торговле.

В июле народный депутат от Партии регионов Валерий Омельченко зарегистрировал законопроект №2494а, предусматривающий отсрочку взимания НДС при операциях с зерном и техническими культурами до 2016 года.

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