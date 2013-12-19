ЕБРР готов выделить компании «Даноша» кредит на 35 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов выделить свиноводческой компании с датским капиталом «Даноша» (Ивано-Франковская обл.) кредит в размере 35 млн евро.

Как сообщил УНИАН старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, 18 декабря совет директоров банка одобрил предоставление этого займа.

По его словам, кредитные средства будут предоставлены компании в первом квартале 2014 года.

Кредитные средства должны быть направлены на финансирование капитальных расходов «Даноши», в частности, на строительство двух биогазовых установок.

Справка УНИАН. «Даноша» является компанией со 100% датским капиталом и сестринской компанией сельскохозяйственного предприятия Poldanor S.A. (Польша) (входит в группу Axzon).

На Прикарпатье «Даноша» имеет производственные мощности в селах Копанки, Лука, Вилки Калушского района, Тустань, Ланы Галицкого района, в которых содержится 125 тысяч голов свиней.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 сентября 2013 года банк выделил более 8,6 млрд евро (11,6 млрд долл. США) на 327 проектов в Украине.