Вылов рыбы в Украине за 11 месяцев увеличился на 10,1%

Рыболовецкие предприятия Украины в январе-ноябре 2013 года выловили 191,5 тыс. тонн рыбы и других живых водных ресурсов, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, вылов рыбы за указанный период увеличился на 10,2% – до 182,1 тыс. тонн, добыча живых водных ресурсов выросла на 7,5% – до 9,4 тыс. тонн.

При этом в морских экономических зонах других государств отечественные рыбаки выловили 84,3 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, а в морской экономической зоне Украины – 69,3 тыс. тонн.

Лидерами по вылову за отчетный период среди украинских регионов являются Севастополь (107,2тыс. тонн), АР Крым (18 тыс. тонн) и Запорожская область (16,1 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году вылов рыбы и других водных живых ресурсов в Украине сократился на 3,4% по сравнению с 2011 годом – до 203,9 тыс. тонн.