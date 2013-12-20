Украина сократила площади озимых под урожай 2014 года

Под урожай озимых культур и зеленый корм в 2014 году Украина засеяла 8,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем под урожай текущего года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, посевные площади по озимой пшеницей и тритикале сокращены на 5,3% - до 6,3 млн га, под рожью – на 33,9%, до 0,2 млн га, под рапсом – на 7,6%, до 0,95 млн га. При этом озимый ячмень посеян на 1,24 млн га, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Доля озимой пшеницы в структуре посевных площадей под урожай следующего года сократилась до 81,4% против 82,6% в прошлом году, ржи – до 2,6% с 3,8%, а ячменя – выросла до 16% с 13,6%.

В Госстате также сообщили, что хозяйства населения в этом году засеяли озимыми 1,9 млн га, а сельскохозяйственные предприятия – 6,9 млн га.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает недосев озимых на уровне 400 тыс. га и связывает его с неблагоприятными погодными условиями в начале осени, из-за которых аграрии не могли проводить посевную и уборочную кампании.

Под урожай 2013 года Украина засеяла озимыми на зерно и зеленый корм, а также рапсом 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в 2012 году. Под озимые зерновые было отведено 8,1 млн га (на 3,5% меньше, чем под урожай 2012 г.), под озимый рапс - 1,03 млн га (на 7,2% больше).