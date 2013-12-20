Китай отказался от 545 тысяч тонн импортированной из США кукурузы

Китай отказался от 545 тыс. т импортированной из США кукурузы, сославшись на содержание в ней генетически модифицированного штамма, не получившего одобрения китайских надзорных органов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

Правительство Китая поощряет импорт генетически модифицированных культур для увеличения продовольственной базы, однако многие критикуют такие поставки, называя их небезопасными. Особенно это касается импорта из США.

Несанкционированный штамм MIR162 был найден в 12 партиях кукурузы на шести постах контроля. Партии будут возвращены в США.

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