Пшеница подешевела до минимума с мая 2012 года

Мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже (Chicago Board of Trade, CBT) подешевел до минимума с мая 2012 года на новостях о повышении прогноза по урожаю в Аргентине, сообщает агентство Прайм со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерс на мартовскую поставку пшеницы опустился в ходе торгов пятницы до 6,075 доллара за бушель. На текущей неделе пшеница подешевела на 3%.

В четверг Аргентина повысила прогноз по урожаю пшеницы в 2013-2014 сельхозгоду до 9 миллионов тонн с предыдущей оценки в 8,5 миллиона тонн.

"Прогноз по Аргентине еще более подчеркивает избыток предложения, которое испытывает мировой рынок пшеницы", - сообщила аналитик Phillip Futures Ванесса Тан.

С начала года фьючерсы на пшеницу подешевели на 22% на фоне ожиданий рекордного урожая в текущем году. По прогнозу Минсельхоза США, он достигнет исторического максимума в 711,42 миллиона тонн.