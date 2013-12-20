Украина продолжает сокращать производство сахара

Украина с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) по состоянию на 20 декабря произвела 1,169 млн тонн свекловичного сахара, что на 43,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого маркетингового года, сообщили УНИАН в профильной ассоциации «Укрцукор».

Переработкой сахара на сегодняшний день в Украине занимаются 4 завода, тогда как на 20 декабря 2012 года свеклу перерабатывали 16 предприятий.

При этом к 20 декабря т.г. сахарные заводы приняли на переработку почти 9,03 млн тонн сахарной свеклы, из которых переработали 8,8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозировал, что производство сахара в текущем МГ составит 1,2-1,4 млн тонн.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3 млн тонн, что полностью покроет внутреннюю потребность благодаря рекордным для страны переходящим запасам.

Под урожай сахарной свеклы 2013 года Украина засеяла 306 тыс. га площадей против 448 тыс. га в 2012 году. Сокращение посевных площадей связано с перепроизводством сахара и снижением рентабельности этого бизнеса в 2011-2012 годах.