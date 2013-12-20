Выручка Украины от экспорта сельхозпродукции составила 15,4 млрд долл.

В январе-ноябре 2013 года украинские производители поставили на внешние рынки сельхозпродукции на сумму 15,4 млрд долл., сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, выручка от экспорта аграрной продукции на рынки Азии составила более 5,3 млрд долл., ЕС – более 4 млрд долл., СНГ – 3,4 млрд долл.

По словам главы министерства Николая Присяжнюка, в ближайшее время Украина планирует расширить рынки сбыта за счет увеличения своего присутствия на рынках Африки.

«Мы планируем расширить поставки пшеницы, кукурузы, сахара, подсолнечного масла и говядины в африканские страны, такие как Алжир, Египет, Нигерия, Тунис и Эфиопия», - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал, что выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции в 2013 году вырастет до 21 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в 2012 году. При этом рост валового производства сельхозпродукции в 2013 году прогнозируется на уровне 11,5-11,7%.