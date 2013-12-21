ЕБРР может выделить до 40 млн долл. кредита для развития агробизнеса в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить до 40 млн долл. кредитных средств фонду New Europe Property Fund L.P. (NEPF) для развития аграрного бизнеса в Украине, сказано в сообщении банка.

Получателями кредитных средств могут стать 30 фермерских хозяйств, при этом средства будут направлены на модернизацию методов ведения сельского хозяйства и усовершенствования управления ним. Общая стоимость проекта, по оценкам ЕБРР, составляет 120 млн долл.

Вопрос о предоставлении кредита должен быть рассмотрен советом директоров банка 12 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ЕБРР выделил NCH New Europe Property Fund L.P. 50 млн долл. кредита для финансирования потребности в оборотном капитале подконтрольных фонду фермерских хозяйств в Украине.

Справка УНИАН. Фонд New Europe Property Fund L.P. был создан в 2005 году. Его средства были инвестированы в недвижимость и сельскохозяйтсвенные компании в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 сентября 2013 года банк выделил более 8,6 млрд евро (11,6 млрд долл. США) на 327 проектов в Украине.