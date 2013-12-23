Украинский агротрейдер Alfred C.Toepfer оштрафован на 17,8 млн долл. за коррупцию

Один из крупнейших в Украине агротрейдеров Alfred C.Toepfer International Ukraine Ltd., дочерняя компания международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company, оштрафована на 17,8 млн долл. за взятки украинским чиновникам, которые она давала с целью возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), говорится в сообщении Министерства юстиции США.

«Alfred C.Toepfer International Ukraine, дочерняя компания ADM , признала себя виновной в Центральном округе штата Иллинойс по одному пункту обвинения в заговоре с целью нарушения положения о борьбе со взяточничеством и согласилась выплатить 17,8 млн долл. уголовных штрафов», - говорится в сообщении.

В Минюсте США также сообщили, что, согласно судебному обвинению, с 2002 по 2008 годы Alfred C.Toepfer International Ukraine вместе с Alfred C. Toepfer International G.m.b.H. заплатили украинским чиновникам примерно 22 млн долл. взяток для возмещения им НДС в размере 100 млн долл., в результате чего трейдеры выручили более 41 млн долл.

В дополнение к денежному штрафу, украинский трейдер и материнская компания договорились периодически отчитываться перед американскими ведомствами, отвечающими за контроль над коррупцией, и продолжить реализацию расширенной программы внутреннего контроля, направленную на предотвращение и выявление подобных нарушений.

Справка УНИАН. «Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)» - дочерняя компания Alfred C.Toepfer International, работающая в Украине с 1999 года. В 2012 году чистый убыток компании составил 30,8 млн грн, что на 11,9% больше, чем годом ранее.

Трейдеру принадлежит 11 элеваторов в Украине, в том числе два портовых.