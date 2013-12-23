Украинские виноделы снова просят возобновить выплату дотаций отрасли

Украинские виноделы обратились к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку и Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой не увеличивать на 76% - до 56 грн ставку акцизного налога на спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок винограда, а также восстановить перечисление 1,5-процентного сбора на отрасль, сообщили УНИАН в пресс-службе украинской корпорации по виноградарству и виноделию «Укрвинпром».

По данным корпорации, предложение увеличения ставок акцизного сбора содержится в проекте закона Украины № 3757 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок отдельных налогов" от 19 декабря 2013 года, который был внесен народным депутатом от Партии регионов Виталием Хомутынником.

“Корпорация "Укрвинпром" считает, что предложенное повышение ставки акцизного сбора до 56 грн приведет к росту стоимости конечного продукта, что снизит конкурентоспособность продукции и уменьшит доходность и привлекательности бизнеса по производству "коньяков Украины". В результате существует высокая вероятность угрозы исчезновения с рынка ординарных коньяков, которые изготавливаются из отечественного сырья”, - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным корпорации, в законопроекте не предусмотрено использование отечественного коньячного спирта, что вынудит производителей коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии использовать исключительно импортное сырье, что «негативно повлияет на качество готовых коньяков и их конкурентоспособность на рынке», - говорится в сообщении.

Кроме того,“Укрвинпром” считает, что предусмотренный законопроектом рост ставок на виноградные вина крепленые, вермуты, сидр, перри «нанесет ущерб производителям и автоматически повысит стоимость такой продукции».

Также в корпорации в очередной раз подчеркнули, что из-за отсутствия дотаций отрасли виноделам не хватает средств для развития и модернизации.

Как сообщал УНИАН, в октябре виноделы обратились к правительству в 2014 году возобновить дотации отрасли, вернув перечисление 1,5-процентного сбора на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства в специальный, а не общий фонд бюджета.