Снижение затрат на производство зерна может негативно сказаться на урожае 2014 года

Оптимизация расходов на производство зерновых, обусловленная снижением прибыли аграриев из-за падения мировых цен на зерно в 2013 году, может повлечь за собой сокращение урожая сельхозкультур в 2014 году, считают в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«Аграрии пытаются оптимизировать расходы под производство зерна 2014 года, в частности, при закупке ресурсов аграрного производства, что может негативно отразиться на уровне валового сбора зерновых культур в 2014 году», - сказано в сообщении УКАБ.

При этом в ассоциации отмечают, что сегодня рентабельность выращивания зерновых в Украине близка к нулю и дальнейшее снижение цен на них только усугубит финансовое положение сельхозпроизводителей.

Между тем, снижение цен на зерновые и масличные на мировом рынке в 2014 году может продолжиться, считают в УКАБ. Согласно ежегодному отчету Рабобанка «Прогноз ситуации на рынках аграрной продукции на 2014 год», в будущем году цены на пшеницу будут стабильными, тогда как стоимость кукурузы и сои может снизиться.

В частности, по прогнозам экспертов Рабобанка, цены на пшеницу в третьем квартале 2014 года составят 235,16 долл./т, против 238,83 долл./т в третьем квартале 2013 года, цены на кукурузу - 169,29 долл./т против 196,46 долл./т, на соевые бобы - 433,57 долл./т против 511,1 долл./т, а цены на сахар - 401,24 долл./т против 370,38 долл./т.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2013 году Минагропрод оценивает в 61,5 млн тонн в чистом весе, что станет рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда было собрано 56,7 млн тонн зерновых.

По данным Госстата, под урожай озимых культур и зеленого корма в 2014 году Украина засеяла 8,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем под урожай текущего года.