Украина с начала маркетингового года экспортировала 17,6 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) к 23 декабря поставили на внешние рынки 17,6 млн тонн зерновых, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы на указанную дату составил 6,64 млн тонн, из которых 5,34 млн тонн приходится на продовольственную и 1,3 млн тонн - на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 23 декабря составил 2,01 млн тонн, кукурузы – 8,79 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 2,5 млн тонн, в частности, поставки рапса – 1,9 млн тонн, сои – 0,61 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Урожай зерновых в 2013 году Минагропрод оценивает в 61,5 млн тонн в чистом весе, что станет рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда было собрано 56,7 млн тонн зерновых.