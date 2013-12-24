Литовская молочная продукция вернется в Россию

Роспотребнадзор готовит документы о разрешении поставок литовской молочной подукции в РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врио руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

«На сегодняшний день по результатам встречи (с литовской стороной) готовятся документы о допущении поставок продукции на территорию РФ», - сказала она на брифинге в Москве.

Роспотребнадзор в начале октября ввел запрет на ввоз молочной продукции из Литвы и усилил контроль за мясом и рыбой из-за многочисленных нарушений законодательства, включая несоответствие продукции по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

В декабре сообщалось, что Роспотребнадзор отметил прогресс в переговорах с Литвой по молочным продуктам. Ведомство сообщало, что литовская делегация на переговорах сообщила о дополнительных мерах по обеспечению микробиологических требований продукции, усилению производственного контроля, по замене упаковки и дополнительных мерах по ее герметизации, а также устранению несоответствия заявленного на этикетке состава продукции фактическому.