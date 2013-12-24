Украинские агрохолдинги поддерживают возобновление возмещения НДС при экспорте зерна

Украинский производитель масложировой продукции агрохолдинг “Кернел” и отечественный производитель сельхозпродукции агрохолдинг “Индустриальная молочная компания” (ИМК) поддерживают решение парламента возобновить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте зерна с 1 января 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службах компаний.

«В это непростое для украинских производителей зерна время, когда при растущей себестоимости производства цены на зерновые на мировых рынках упали на 30-40%, крайне необходимо инвестировать в повышение технологичности и эффективности производства, чтобы сохранить свою конкурентоспособность на рынках Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки. Средства, которые мы как производитель-экспортер зерна могли бы сэкономить на возврате НДС при экспорте зерна, мы и планируем инвестировать в данных направлениях», - цитирует пресс-служба ИМК генерального директора холдинга Алекса Лисситсу.

По его словам, возобновление возмещения НДС при экспорте зерновых также станет «положительным знаком для иностранных инвесторов».

Кроме того, в поддержку возмещения НДС при экспорте зерна выступил и крупнейший украинский агрохолдинг «Кернел», заявив, что внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс «позитивно повлияет на украинских товаропроизводителей, которые страдают от низкой ценовой конъюнктуры на глобальных продовольственных рынках».

По данным «Кернела», законопроект также даст положительный сигнал национальным и международным инвесторам, стимулируя дальнейшие вложения в долгосрочные капитальные и социальные проекты и способствуя развитию сельскохозяйственного сектора Украины.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде 19 декабря был зарегистрирован законопроект №3757 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о ставках отдельных налогов и налоговых льгот", который возвращает с 1 января 2014 года взимание НДС при операциях с зерновыми и техническими культурами при условии, что их осуществляют сельхозпроизводители или предприятия, непосредственно купившие у них зерновые или технические культуры.

Эксперты Украинской аграрной ассоциации считают, что возмещение НДС при экспорте зерна повысит рентабельность выращивания зерновых на 10-12%, а также даст возможность для развития отрасли.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году «Индустриальная молочная компания» занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, а также является одним из крупнейших в Украине производителей молока. Компания дебютировала на Варшавской фондовой бирже в мае 2011 года. На конец сентября текущего года компания оценивала все свои активы в 340 млн долл.

Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Продукции компании на украинском рынке представлена торговыми марками «Стожар», «Щедрый дар», «Чумак Золота».