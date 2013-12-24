Украинская «дочка» Bayer купила комплекс по производству семян у «Деснагрейн»

Компания «Байер» (Киев), входящая в состав международной химической корпорации Bayer, закрыла сделку по приобретению у растениеводческой компании «Деснагрейн» (Киев) комплекса по производству и доработке семян, сообщила пресс-служба компании-покупателя.

Приобретенный актив, расположенный на площади 1,3 тыс. га, находится в Мироновском районе (Киевская обл.).

В компании сообщили, что в течение 2014-2015 годов «Байер» планирует провести модернизацию приобретенного комплекса с целью приведения процесса производства посевного материала в соответствие с международными стандартами производства семян. В частности, запланировано обновление элементов конструкции комплекса, установка дополнительного производственного оборудования, ремонт и обустройство помещений незавершенного строительства, а также модернизация подземной инфраструктуры и коммуникаций объекта.

Финансовые условия сделки «Байер» не разглашает.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря текущего года Антимонопольный комитет Украины разрешил «Байер» приобрести комплекс по производству семян у «Деснагрейн».

Bayer CropScience, растениеводческое подразделение транснациональной корпорации Bayer, ранее заявляло о намерении построить к 2015 году в селе Мироновка Киевской области научно-исследовательскую станцию селекции пшеницы.

Справка УНИАН. Bayer CropScience является частью концерна Bayer и со своим оборотом в размере 8,383 млрд евро в 2012 году, относится к передовым мировым инновационным предприятиям, занимающимся посевными материалами, защитой растений и борьбой с вредителями вне сельскохозяйственного сектора.