Кабмин предлагает Раде сократить полномочия Госсельхозинспекции
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде сократить полномочия Государственной инспекции сельского хозяйства, передав часть ее функций другим органам исполнительной власти.
Соответствующее предложение закреплено внесенным Кабмином законопроектом №3811 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения дублирования функций центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном комплексе», зарегистрированным 23 декабря.
Функции Госсельхозинспекции по контролю над соблюдением законодательства по охране труда правительство предлагает передать Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности. Полномочия ведомства в сфере контроля над качеством и безопасностью сельхозпродукции предлагается передать Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе, а в сфере защиты прав потребителей - Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей. Функции по контролю над пожарной безопасностью на агропромышленных предприятиях может перебрать на себя Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, полномочия ведомства в области контроля над безопасностью дорожного движения в сельскохозяйственных организациях предлагается передать Государственной автоинспекции, а в сфере проверки учреждений, занимающихся переподготовкой и повышением квалификации трактористов-машинистов, предлагается передать в ведение Министерства образования и науки.
Кабмин также инициирует лишение Госсельхозинспекции полномочий по проведению лабораторных анализов состояния почвы, передав эти функции Государственной экологической инспекции и Государственной санитарно-эпидемиологической службе. Осуществление метрологического надзора и контроля при производстве и переработке сельхозпродукции предлагается передать Министерству экономического развития и торговли.
В пояснительной записке к законопроекту правительство отмечает, что принятие подобных изменений сделает государственный контроль в агропромышленной отрасли более прозрачным и открытым, создавая тем самым благоприятные условия для ведения бизнеса.
«Целью принятия законопроекта является устранение дублирования функций Госсельхозинспекции и передача ее полномочий другим центральным органам исполнительной власти, устранение дублирования в полномочиях органов государственного надзора, обеспечение открытости, прозрачности и системности государственного надзора и, как следствие, создание благоприятных условий для развития бизнеса», - сказано в пояснительной записке.
Как сообщал УНИАН, в марте народный депутат от Партии регионов Олег Царев предложил Верховной Раде ликвидировать Госсельхозинспекцию, так как функции этого ведомства являются морально устаревшими.