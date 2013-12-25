Парламент Крыма направит на развитие агросектора 3,4 млрд грн

Верховный совет Крыма утвердил программу развития аграрного сектора автономии на 2014-2016 годы с планируемым объемом финансирования 3,412 млрд грн.

Такое решение принято на пленарном заседании в среду, 25 декабря, сообщает пресс-центр парламента автономии.

«Основная цель программы - обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке, обеспечение Автономной Республики Крым достаточными объемами производимой сельскохозяйственной продукции и продуктами питания, возрождение социальной сферы села для жизнедеятельности сельского населения, обеспечение продовольственной безопасности страны, роста доходов сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности», - говорится в сообщении.

Ожидается увеличение объемов производства валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году по отношению к 2013 году на 879,1 млн грн (в постоянных ценах), или на 12,8%; повышение эффективности и увеличение объемов производства продукции растениеводства (производство зерна на 51,9% выше показателя 2013 года, картофеля - на 13,8%, фруктов - на 21,7%, винограда - на 27,8%); повышение естественного плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения, повышение эффективности производства основных видов продукции животноводства и стабилизация поголовья скота и птицы.

Для реализации данной программы необходимо 739,76 млн грн средств государственного бюджета, 1,565 млрд грн – средств бюджета Крыма, а также более 1,1 млрд грн – кредитных ресурсов и оборотных средств предприятий, а также других источников.