Итоги 2013 года: рекордный урожай не решит аграрные проблемы

Уходящий 2013 год, безусловно, войдет в историю Украины - страна собрала рекордный за годы независимости урожай зерновых и зернобобовых. Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает его в 61,5 млн тонн. Такой внушительный результат позволит отечественным аграриям поставить за рубеж более 30 млн тонн, что обеспечит Украине второе место в рейтинге стран-экспортеров зерна.

Эксперты отмечают, что достичь высот в этом году производителям помогла погода, системная подготовка в предыдущие годы и все более активное применение современных агротехнологий.

«Рекорд этого года обеспечен, безусловно, стечением удачных погодных условий. Но нельзя недооценивать и внутреннюю политику, потому что, к счастью, предыдущие два года у нас не было запретов на экспорт зерна, и это сыграло свою роль. К тому же глобальная конъюнктура давала возможность получить неплохую прибыль в предыдущие два года и вложить достаточно средств в основу этого урожая», - сказал УНИАН президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

В отличие от высоких валовых показателей, которыми, не упуская возможности, хвастается правительство, финансовые результаты сельхозпроизводителей в этом году окажутся куда менее радужными и уж точно не рекордными. Падение цен на зерно на мировом рынке повлекло за собой его удешевление и в Украине. В результате - рентабельность производства основных культур (пшеницы и кукурузы) просела до минимальных отметок. Добавили головной боли аграриям и высокие затраты на транспортировку и хранение зерна, а также всевозможные бюрократические процедуры, выливающиеся в копеечку.

По подсчетам УАК, из-за низких цен, неспособности правительства стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и чрезмерных затрат на логистику сельхозпроизводители недополучили более 20 млрд грн.

«Мы подсчитали, что из-за этих трех факторов аграрии недополучили более 20 млрд грн за нынешний сезон, и это будет влиять на закладку основы урожая в следующем году», - отметил Козаченко.

Исходя из финансовых возможностей, которые, судя по всему, в следующем году у сельхозпроизводителей будут более чем скоромными, аграриям придется оптимизировать растраты и делать производство более эффективным. В первую очередь, по словам эксперта зернового рынка консалтинговой компании «Украгроконсалт» Елизаветы Малышко, производители будут отказываться от низкорентабельных культур, что стало заметно уже по структуре озимого сева.

«Неблагоприятные цены наиболее отразились на низкорентабельных культурах. В Украине, например, в 2014 году будут самые минимальные посевные площади под рожью – всего 200 тыс. га. Такого в стране за годы независимости еще не было», - сказала Малышко.

Кроме этого, агрохолдинги, которые тоже заметно потеряли в прибыли из-за падения цен, перестанут интенсивно расширять земельные банки, предпочитая направлять инвестиции, в первую очередь, на внедрение передовых технологий и повышение урожайности.

«Крупные производители поняли, что нужно вкладывать деньги в землю, улучшать агротехнологии. Они уже перестали относиться к сельскому хозяйству как к выжиманию денег из земли, стали по научному подходить к его ведению», - подчеркнул директор информационно-аналитического агентства «Проагро» Николай Верницкий.

«Это - переход сельского хозяйства на рыночную экономику и отмирание старых форм хозяйствования. И это - единственный объективный путь развития отрасли», - добавил он.

Что касается перспектив урожая следующего года, то эксперты сомневаются в том, что Украине удастся поставить новый рекорд или хотя бы повторить нынешний, однако уверены, что показатели будут неплохими. Естественно, с обязательной ремаркой - «если не произойдет никаких природных катаклизмов».

«Однозначно, следующий год будет более сложным, чем этот. Думаю, он будет со средними показателями, которые мы имели за последние пять лет», - считает Козаченко.

Животноводство ищет пути выживания

Критическая необходимость оптимизации производства и повышения его эффективности назрела в украинском животноводстве. В текущем году, когда бизнес еще был уверен в том, что Украина подпишет соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, оценивая при этом свои возможности в ситуации, когда на рынок хлынет качественная и недорогая европейская продукция, стало ясно, что выжить отечественному молоку и мясу будет непросто. Дело в том, что низкая продуктивность и эффективность бизнеса в данной сфере делает себестоимость украинской продукции гораздо выше, чем в Евросоюзе. Это объясняется многими факторами, начиная от дорогих кредитов и заканчивая устаревшими методами производства. К примеру, на сегодня закупочная цена на сырое молоко в Украине достигает 5 грн/л (46 евроцентов), что является самым высоким показателем в Европе. Аналогичная ситуация и с мясом, особенно с дефицитной свининой. В результате, уже сейчас переработчикам легче закупать сырье у польских и немецких фермеров, чем у отечественных. Эксперты уверены, что дальше так продолжаться не может, потому что отрасль становится все более неконкурентоспособной, а бизнес теряет интерес к животноводству.

«Скорее всего, руководствуясь инстинктом самосохранения бизнес пойдет путем сокращения затрат и повышения эффективности. Поэтому 2014 год будет знаковым для украинского животноводства», - уверен директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко.

Процесс этот непростой и достаточно капиталоемкий, поэтому, по словам Бабенко, в ближайшие годы Украину ждет консолидация рынка мясной и молочной продукции, так как неэффективные игроки просто не смогут соревноваться за покупателя с опытными зарубежными.

«Выживут предприятия, которые способны давать по молоку себестоимость 2,5 грн, по свинине – 10 грн, те предприятия, которые находятся выше этой себестоимости, конкурировать смогут», - утверждает эксперт.

По данному пути уже давно идет отечественное птицеводство, которое по праву считается лидером животноводческой отрасли. За 11 месяцев уходящего года поголовье кур в Украине выросло почти на 9%, производство свежего мяса птицы – на 5,5%, замороженного – на 98%. Кроме того, четыре украинские птицефабрики, три из которых в ходят в состав холдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), а одна – в «Агромарс», наконец-то получили право экспортировать свою продукцию в Европейский Союз. Реальные поставки начались в конце октября, когда МХП отправил 18,5 тонны курятины в Нидерланды, после чего последовал еще ряд поставок. Объем, безусловно, небольшой, однако в следующем году холдинг намерен наращивать экспорт.

Торговые войны

Пока украинские сельхозпроизводители пытались выйти на новые рынки, страны Таможенного союза с подачи Кремля решили закрыть для них свои. Особенно постаралась в этом плане Россия. В мае Россельхознадзор ограничил ввоз мяса птицы четырех украинских предприятий – «МХП», «Агромарс», «Тавр-Плюс» и «Элитекс». Причина, по официальной версии российских чиновников, - обнаружение в продукции вредоносных бактерий. Однако уже менее чем через две недели конфликт был улажен.

Следующей жертвой России стал «излюбленный» ею украинский сыр. На протяжении года ветеринарное ведомство РФ то вводило режим усиленного лабораторного контроля, то ограничивало поставки молочной продукции украинских предприятий. Зачастую под горячую руку Россельхознадзора попадали компании, входящие в состав группы «Милкиленд», одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине. Насколько объективными были претензии, судить сложно. В «Милкиленде» проблемы с поставками в Россию обсуждают неохотно и не называют объемы ущерба. Но стоит отметить, что в 2013 году эта группа за 2,1 млн долл. приобрела в России завод по производству сыра, а с 2014 года в рамках программы по диверсификации экспорта планирует начать поставки сыра в РФ со своего завода в Польше.

Но сомнительные лавры «героя торговой войны» со странами Таможенного союза в уходящем году, безусловно, принадлежат кондитерской отрасли. Проблемы начались еще в апреле, когда таможенная служба Беларуси блокировала все украинские грузы со сладостями для проведения усиленного досмотра. В результате, отечественные кондитеры не смогли в запланированном объеме поставить продукцию на белорусский рынок в преддверии майских праздников, во время пиковых продаж.

Тогда профильная ассоциация «Укркондпром» назвала действия Беларуси ни чем иным как нетарифными методами ограничения торговли, призванными выдавить украинского производителя с рынка, и оценила приблизительные потери отрасли в более 50 млн грн.

Но проблемы с Беларусью показались просто временным недоразумением после того, как в конце июля Роспотребнадзор запретил поставки в Россию продукции крупнейшей в Украине кондитерской корпорации Roshen. К слову, претензии к кондитерке, произведенной на российской и литовской фабриках корпорации, ведомство не выдвинуло.

Первоначальная причина запрета - обнаружение в продукции Roshen химвещества бензапирена. После такого заявления России проверять и временно запрещать украинскую кондитерку корпорации начали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан. Однако вскоре они заявили, что никаких замечаний к Roshen у них нет. Россия же оставалась непреклонной. Претензии к компании постоянно менялись, а экспертная комиссия Роспотребнадзора ехать в Украину инспектировать фабрики не спешила. В конце концов, после месяцев уговоров на всех уровнях делегация России 21 октября приехала в Украину. Проверки длились до 24 октября, после чего российские эксперты, не составив протокол и не предоставив никаких официальных бумаг с результатами инспекции, вернулись на родину и уже оттуда заявили, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям РФ. Более того, Роспотребнадзор упрекнул Министерство аграрной политики в создании недружелюбной и неделовой атмосферы во время инспектирования. И тут Минагропрод, который в течение полугода придерживался достаточно дипломатичной риторики, сорвался и обвинил российское ведомство в неприкрытой лжи. За этим последовало обращение во Всемирную торговую организацию, которая должна была помочь разрешить конфликт.

Но после того как украинские власти «взяли паузу» в процессе евроинтеграции, отношение России к нашей стране несколько потеплело. По итогам встречи президентов Украины и России 17 декабря в Москве была подписана «дорожная карта» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле. По словам вице-премьер-министр Юрия Бойко, задуманное будет реализовано до марта 2014 года. По всей видимости, это касается и ситуации с Roshen.

Однако для Roshen проблемы с Россией – ежемесячные потери в экспорте на уровне 6,5 тыс. тонн сладостей, остановленные производственные линии и увольнения работников, информация о которых постоянно появлялась в СМИ, хотя и официально не подтверждалась компанией.

К слову, сложности с экспортом кондитерки в РФ возникли во втором полугодии не только у Roshen. Российские таможенники с особой «любовью» проверяли всю кондитерскую продукцию, поступавшую из Украины, в результате чего многие производители были вынуждены сократить продажи в этом направлении. К примеру, харьковская компания «Бисквит-Шоколад» за 9 месяцев 2013 года сократила поставки в РФ на 1,6%, хотя по итогу января-июля компания нарастила экспорт своей продукции в Россию на 5,1%.

Горький алкоголь

Тяжелым уходящий год выдался и для производителей алкогольной продукции. В ассоциации «Укрпиво» прогнозируют падение производства по итогам года минимум на 10%, по сравнению с 2012 годом - до 270 млн декалитров (в 2012 году темпы падения производства пива составили 4,5%, в 2011 – 1,3%).

«Прежде всего, это связано с непростым экономическим положением и уменьшением доходов населения во второй половине 2013 года, а также с погодными факторами: относительно прохладным летом и очень холодным сентябрем с большим количеством дождей», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу «Першої приватної броварні» Максим Васильев.

Производители также сетуют на непредсказуемую акцизную политику государства. И впрямь, в этом году Министерство доходов и соборов, а также народные депутаты не единожды выступали с предложением повысить акциз на пиво от нескольких процентов до в несколько раз. Несмотря на то, что эти инициативы не преобразились в законы, пивовары смотрят на 2014 год с опаской.

«Не добавляет оптимизма и ситуация в регуляторной сфере, а именно - отсутствие в нашем государстве какой-либо стратегии работы с подакцизными товарами, которая позволяла бы бизнесу планировать деятельность хотя бы в кратко- и среднесрочной перспективе», - отметил директор по корпоративным связям пивоваренной компании Efes Ukraine Валентин Бойницкий.

Исходя из этого, а также общеэкономической ситуации в Украине, ни одна из опрошенных УНИАН пивоваренных компаний не сообщила о своих производственных планах на 2014 год.

«Наши ожидания от 2014 года напрямую зависят от того, выйдет ли экономика страны из экономического кризиса. Пока наши ожидания от следующего года, скорее, сдержаны», - сказала директор по маркетингу Carlsberg Ukraine Елена Джагарян.

Похожая ситуация сложилась и на рынке крепкого алкоголя. По данным Госстата, за 11 месяцев уходящего года производство водки сократилось на 17,9%, тогда как по итогу 2012 года этот сегмент показал рост в 1,6%.

В ассоциации «Укрводка» уверены, что украинцы пить меньше не стали, а просто перешли на импортный крепкий алкоголь, а также начали больше употреблять нелегальной продукции.

«Я не считаю, что украинцы стали меньше пить. Произошло замещение либо нелегальным алкоголем, который более дешевый, либо импортной продукцией. Теневой рынок крепкого алкоголя в Украине - 40% общего рынка», - подчеркнула исполнительный директор ассоциации Алина Шолохман.

За пивом и водкой падает и украинский рынок вина. По оценкам генерального директора винодельческой компании Inkerman International Романа Радько, в этом году он сократится еще на 5%.

Предпосылок для стабилизации ситуации или хотя бы замедления темпов падения производства участники рынка алкогольной продукции пока не видят.

Успехи и поражения уходящего года заложили основные тенденции следующего - 2014 года. Часть огромного урожая, которая не будет экспортирована из-за нехватки транспорта, превратится в значительные переходные запасы, которые нужно где-то хранить. Животноводы в условиях отсутствия притока инвестиций, на которые они рассчитывали в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, и явно неадекватной государственной поддержки будут со скрипом оптимизировать производство. Кондитеры, молочники и другие пищевики еще более активно возьмутся за диверсификацию рынков сбыта, потому что 2013 год продемонстрировал опасность ориентации лишь на единственный и непредсказуемый рынок. Тем не менее, закаленный реалиями отечественный агропромышленный сектор, скорее всего, останется «локомотивом» и продолжит тащить за собой разваливающийся состав украинской экономики.

Яна Брензей (УНИАН)