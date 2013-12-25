Россельхознадзор снял ограничения на поставку мяса двух украинских производителей

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 25 декабря отменило ограничения на ввоз в страну мясной продукции производства украинских компаний «Конотопмясо» (Сумская обл.) и «Свиженька» (Черновицкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор разрешил украинскому производителю мяса «Агропродукт» (Тернопольская обл.) ввозить на территорию Таможенного союза охлажденное мясо говядины, тем самым расширив ассортимент продукции, который компания может экспортировать в ТС.

Как сообщал УНИАН, в октябре Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в Россию продукции «Конотопмяса» в связи с обнаружением в ней недопустимого количества микроорганизмов.

Ограничение на ввоз продукции компании «Свиженька» в Россию действовало с 2011 года.

Справка УНИАН. «Конотопмясо» занимается производством мясных и колбасных изделий. В 2012 году компания произвела 2,5 тыс. тонн говядины и 0,5 тыс. тонн колбасных изделий. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности в 2012 году составила 8,4 млн грн. Выручка от реализации продукции – 142,6 млн грн. Два физических лица владеют 50% акций предприятия, 25% принадлежит компании «Сигмус».

«Свиженька» занимается производством и реализацией говядины.

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«Агропродукт» занимается производством мяса. Собственниками «Агропродукта» являются Мирослав Плишка и Степан Рубай, которым принадлежит по 50% акций компании. В 2012 году компания получила почти 3 млн грн чистой прибыли, что на 19,1% больше, чем в 2011 году. Выручка «Агропродукта» от реализации продукции в прошлом году сократилась на 13,4% - до 206,7 млн грн.