Аграрии призывают Кабмин отменить двойную сертификацию зерна

Аграрные ассоциации просят Кабинет министров Украины как можно скорее принять проект постановления, разработанный Государственной службой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, предусматривающий отмену двойной сертификации зерновых и дальнейшую дерегуляцию рынка зерна.

В обращении к правительству, текстом которого располагает УНИАН, ассоциации указывают на то, что Госпредпринимательства также предлагает сделать обязательным получение сертификата качества зерна только в случае отгрузки партий весом более 15 тыс. тонн, что соответствует мировым стандартам. Кроме того, в случае принятия этого постановления, государственные органы будут обязаны признавать результаты исследований качества зерна независимыми аккредитованными лабораториями, что, по мнению аграрных ассоциаций, будет содействовать демонополизации рынка таких услуг.

«Мы надеемся на последовательность действий правительства и, в этом контексте принятие постановления позволит на подзаконном уровне смягчить чрезмерное государственное регулирование до того времени, пока указанный вопрос не будет урегулирован окончательно на законодательном уровне», - сказано в обращении аграриев.

При этом, авторы обращения подчеркнули, что необходимость дерегуляции связана со значительными логистическими затратами при торговле зерном, что обусловлено необходимостью сертифицировать продукцию при каждой ее погрузке, а также не единичными случаями злоупотребления регуляторными полномочиями на местном уровне.

В дальнейшем, аграрии надеются на то, что дерегуляция отрасли приобретет комплексный характер, в частности, будет отменена ежегодная сертификация зернохранилищ, технический осмотр сельскохозяйственной техники, согласование импорта каждой партии средств защиты растений и других регуляторных процедур, которые сдерживают развитие аграрного сектора.

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Как сообщал УНИАН, в декабре Госпредпринимательства выступило с предложением дерегулировать рынок зерна, в частности отменить двойную сертификацию зерновых, закрепив свое предложение проектом постановления Кабмина «О некоторых вопросах относительно перемещения зерна и продуктов его переработки».

Аграрные ассоциации уже неоднократно обращались к властям с просьбой отменить обязательную сертификацию зерна при внутренних перевозках.

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна), который, в частности, предполагает отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки, а также предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна. Однако во втором чтении законопроект еще не рассматривался.

Справка УНИАН. Действующее законодательство предполагает обязательное получение сертификата качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.