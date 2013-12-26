«Моршинский завод минеральных вод «Оскар» уволил главу и двух членов набсовета

Собственник «Моршинского завода минеральных вод «Оскар», одного из крупнейших производителей минеральных вод в Украине, компания International Distribution Systems Limited принял решение об увольнении главы наблюдательного совета завода Марка Ткачука, который занимал эту должность на протяжении 3,5 лет.

Согласно сообщению эмитента в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, также уволены члены набсовета Олег Вашкулат и Тарас Михайлов.

О назначении новых членов набсовета компания не сообщает.

Как сообщал УНИАН, «Моршинский завод минеральных вод «Оскар» по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом - до 95,7 млн грн. Валовая прибыль компании в прошлом году увеличилась на 14% - до 157,4 млн грн, операционная – на 60,5%, до 135,98 млн грн.

Справка УНИАН. Моршинский завод минеральных вод «Оскар» начал работу в 1995 году. Сейчас на предприятии работает три линии, которые ежесуточно выпускают 900 тыс. литров минеральной воды. На украинском рынке продукция компании представлена торговой маркой «Моршинская».

100% акций компании принадлежат International Distribution Systems Limited (Британские Виргинские острова).